Cirque Éloize – Entre ciel et mer Le Pin Galant Mérignac, 9 février 2024, Mérignac.

Cirque Éloize – Entre ciel et mer 9 – 11 février 2024 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 38 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 32 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

Quelque part entre ciel et mer, au milieu du Golfe Saint- Laurent, se trouve un petit coin de paradis : les Îles-de- la-Madeleine, un archipel balayé par le vent et la mer. Ce lieu riche en histoire a été façonné par des gens fiers et entêtés. La ligne d’horizon est le point de rencontre du ciel et de la mer. Cette ligne sépare le monde réel de celui de l’imaginaire.

Tels des funambules, les artistes marchent sur cette ligne et basculent d’un monde à l’autre. « Entre ciel et mer » c’est le mariage parfait entre le conte, le cirque et la musique. Une immersion complète dans des histoires insulaires qui ont sillonné les îles de génération en génération et qui nous reviennent avec le bruit des vagues et l’odeur du goémon. Cirque Éloize nous convie à une soirée de légendes guidée par le conteur Cédric Landry.

Partons ensemble à la découverte de ce lieu mythique !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepingalant.com/agenda_achat_spectacle.php?ag=1&spec=2587 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T21:45:00+01:00

2024-02-11T16:00:00+01:00 – 2024-02-11T17:15:00+01:00

cirque spectacle

NIgel Quinn