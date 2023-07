Cabaret New Burlesque – Best of Le Pin Galant Mérignac, 31 janvier 2024, Mérignac.

Discipline artistique engagée, célébration des corps, fête glamour à l’esthétique travaillée… le néo-burlesque réinterprète le music-hall des années 1860, version 2000 – punk et féministe – et compose sa propre rythmique, entre performances d’effeuillage, numéros chantés et humour décalé. Sous les yeux ébahis du public, les artistes du Cabaret New Burlesque s’y adonnent avec inventivité et paillettes, menés tambour battant par la maîtresse de cérémonie, Kitten on The Keys. Flirtant en permanence avec l’interdit, d’une générosité et d’une irrévérence sans borne, Mimi Le Meaux, Maine Attraction, Julie Atlas Muz, Dirty Martini et un superman – Roky Roulette – font leur (meilleur) show…

Une expérience inoubliable pour un propos bien plus politique et profond qu’il n’y paraît.

