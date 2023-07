B. Dance – Alice Le Pin Galant Mérignac, 30 janvier 2024, Mérignac.

B. Dance – Alice Mardi 30 janvier 2024, 20h30 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 41 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 35 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € GROUPE SCOLAIRE : 10 €

Avec une chorégraphie à couper le souffle, des costumes haute couture et une scénographie élégante, « Alice » nous entraîne dans un pays des merveilles très particulier, à l’atmosphère étrange et profondément psychologique. Un labyrinthe de miroirs, des projections artistiques et des dessins à l’encre noire et blanche unissent la poésie et les contes de fées, ainsi que les cultures occidentale et orientale. Le chorégraphe réimagine ce classique de la littérature pour enfants : un monde fantastique et merveilleux rencontre l’art du zen.

Fondée en 2014, B. Dance fait aujourd’hui partie des compagnies de danse émergentes de la scène internationale. Po-Cheng Tsai développe un langage unique, mariant les mouvements traditionnels asiatiques et les arts martiaux à la danse contemporaine. Il crée une esthétique qui intègre mysticisme et fantaisie orientale dans des pièces théâtrales émouvantes, accessibles à tous.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepingalant.com/agenda_achat_spectacle.php?ag=1&spec=2580 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-30T20:30:00+01:00 – 2024-01-30T22:00:00+01:00

2024-01-30T20:30:00+01:00 – 2024-01-30T22:00:00+01:00

dance international

Chao-Sheng HO