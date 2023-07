Naïm – Cauchy- Schwarz Le Pin Galant Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

Mérignac Naïm – Cauchy- Schwarz Le Pin Galant Mérignac, 27 janvier 2024, Mérignac. Naïm – Cauchy- Schwarz Samedi 27 janvier 2024, 20h30 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 38 € RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 32 € Le monde obscur des « tronches de la classe », de leur solitude, de la pression qu’ils subissent, des attentes des parents, du système. Sa reconversion, des maths aux vannes. Comment se défaire du regard de l’autre et arriver à quitter le confort pour sa passion ? « J’ai toujours pensé que chacun est doué pour quelque chose. Si c’est la couture, eh ben tant pis, faut faire de la couture. Moi, j’étais pas trop mauvais en maths, mais je sentais que ma véritable matrice c’était la scène. On m’a encouragé, je continue… PS : Si tu ne sais pas ce que signifie Cauchy-Schwarz, tu peux quand même venir, je n’en parle pas du tout ! » NAÏM « L’élégant Naïm fait preuve d’une originalité qui résulte autant de la qualité d’écriture que de sa façon désinvolte de balancer des vannes. » LE CANARD ENCHAINÉ Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepingalant.com/agenda_achat_spectacle.php?ag=1&spec=2324 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

