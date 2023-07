Le jour du kiwi – Gérard Jugnot, Arthur Jugnot Le Pin Galant Mérignac, 25 janvier 2024, Mérignac.

Le jour du kiwi – Gérard Jugnot, Arthur Jugnot 25 et 26 janvier 2024 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 45 €

Barnabé Leroux est un comptable maniaque, obsessionnel et surtout très procédurier. Depuis la mort de sa femme, il mène une vie de solitaire et ne voit que très rarement Benoit, son fils unique. Son seul vrai contact avec le monde extérieur se limite à sa visite hebdomadaire chez sa psychanalyste. Sa vie est réglée, millimétrée même, rien n’est laissé au hasard, jusqu’au jour où il découvre qu’il manque un yaourt dans son frigo… Barnabé en est sûr, le yaourt était encore là la veille ! Et si un simple yaourt pouvait changer le cours d’une vie ?

Découvrez la folle aventure de Barnabé (inspiré d’une histoire vraie) sur notre scène !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

théâtre humour

Cyril Bruneau