Kamel Le Magicien – Crois en tes rêves ! Le Pin Galant Mérignac, 24 janvier 2024, Mérignac.

Kamel Le Magicien – Crois en tes rêves ! Mercredi 24 janvier 2024, 20h30 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 32 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 26 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

Pour son nouveau spectacle, Kamel nous invite à croire en nos rêves à la manière de Walt Disney. Il nous embarque dans son univers magique pour nous rappeler que « si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire ! » Walt Disney.

Cette fois, le magicien nous transporte dans un voyage intimiste où il se raconte et relate son histoire en nous émerveillant avec des nouveaux tours de magie pour le plus grand plaisir des petits et des plus grands.

Dans son spectacle familial, Kamel défera les lois de la physique, nous réservera aussi des tours de mentalisme et surtout il rendra hommage à sa grand-mère qui l’a toujours poussé à croire en ses rêves.

Son nouveau show est rythmé de moments forts et d’émotions intenses avec la promesse de réaliser son propre rêve d’enfant : enfin voler comme Superman !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepingalant.com/agenda_achat_spectacle.php?ag=1&spec=2578 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-24T20:30:00+01:00 – 2024-01-24T22:00:00+01:00

2024-01-24T20:30:00+01:00 – 2024-01-24T22:00:00+01:00

/