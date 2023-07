Gui Home vous détend en France Le Pin Galant Mérignac, 23 janvier 2024, Mérignac.

Gui Home vous détend en France Mardi 23 janvier 2024, 20h30 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 32 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 26 €

Dans son nouveau spectacle, l’humoriste et vidéaste met en lumière le douloureux passage de l’enfance à l’âge adulte. À travers de nouveaux personnages et une mise en scène plus vraie que nature, le comédien vous emmène dans son univers à la Peter Pan ! Premier emménagement, premier mariage, premier enterrement, Gui Home s’amuse des étapes importantes de sa jeune vie et vous confronte à vos propres rêves avec douceur et vérité. Le jeune belge a grandi (de 2 cm au moins), il a muri et a soudainement envie de partager sa vision de la société !

Il est en forme, surexcité et sans filtre ! Une chose est sûre, vous ne ressortirez pas indemne de ce spectacle…

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepingalant.com/agenda_achat_spectacle.php?ag=1&spec=2577 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-23T20:30:00+01:00 – 2024-01-23T21:50:00+01:00

2024-01-23T20:30:00+01:00 – 2024-01-23T21:50:00+01:00

gui home youtube

Photo : Barthélemy Decobecq / Graphisme : Extragraphic.be