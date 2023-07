Little Rock Story Le Pin Galant Mérignac, 21 janvier 2024, Mérignac.

Little Rock Story Dimanche 21 janvier 2024, 16h00 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 26 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 24 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

Faire écouter du rock live aux enfants pour retracer plus d’un demi-siècle de musique : voilà le pari un peu fou lancé par Claude Whipple, guitariste, chanteur et auteur du spectacle et ses trois acolytes musiciens.

Dans cette création déjantée et très maline, le groupe part des origines – le blues – pour égrener tous les styles, du punk au grunge, du psychédélisme au métal, et se frotter aux figures mythiques : Elvis, les Beatles, les Stones, ACDC, Jimi Hendrix, les Clash, Metallica…

Un voyage dans le temps (et le son) bousculé par l’humour de Robertson, double facétieux du chanteur qui incarne les différentes époques traversées.

Transgénérationnel, jubilatoire et électrique !

Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

