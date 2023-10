Grand Ballet de Kiev – Don Quichotte Le Pin Galant Mérignac, 17 janvier 2024, Mérignac.

Grand Ballet de Kiev – Don Quichotte Mercredi 17 janvier 2024, 20h30 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 41 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 35 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € GROUPE SCOLAIRE : 10 €

Dansant sur les scènes les plus prestigieuses, le Grand Ballet de Kiev créé par le soliste Aleksander Stoyanov reprend ici l’une des pièces phares du ballet russe classique. Joué pour la 1ère fois au théâtre Bolchoï de Moscou en 1869, Don Quichotte révéla notamment le talent de Noureev. Sur une chorégraphie du maître Marius Petipa, les danseurs du Grand Ballet proposent une interprétation colorée et parfaitement maîtrisée de l’adaptation du roman de Cervantès. La musique du compositeur autrichien Léon Minkus, chef d’orchestre du Bolchoï, alterne mélodies aériennes et ensembles hispanisants, sur une partition traversée par une énergie bouillonnante.

Entre performances techniques et instants de grâce, le Grand Ballet de Kiev se révèle au sommet de son art.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepingalant.com/agenda_achat_spectacle.php?ag=1&spec=2573 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T20:30:00+01:00 – 2024-01-17T22:00:00+01:00

