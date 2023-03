NILS FRAHM : MUSIC FOR BORDEAUX · AU PIN GALANT Le Pin Galant Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

NILS FRAHM : MUSIC FOR BORDEAUX · AU PIN GALANT Le Pin Galant, 16 novembre 2023, Mérignac. NILS FRAHM : MUSIC FOR BORDEAUX · AU PIN GALANT Jeudi 16 novembre, 19h30 Le Pin Galant 38€ (Prévente – Hors frais de location) · 48€ (Sur place) Lorsque l’on évoque la frontière entre la musique classique et la musique électronique, aucun autre nom n’est plus évocateur que celui de Nils Frahm, pianiste, producteur et compositeur installé à Berlin. Sa manière atypique d’approcher un instrument séculaire, joué de manière contemplative et intime, ses ambiances sonores faites de textures et d’electronica atmosphérique ont conquis de nombreux fans à travers le monde. Ses multiples concerts et tournées autour du globe ont renforcé sa réputation en tant que musicien exceptionnel mais aussi de fascinant performeur live.

Nils Frahm a repris le chemin de la scène en 2022 pour la première fois depuis 2019, avec des projets ambitieux, et a inauguré sa tournée internationale intitulée Music For. au Sydney Opera House. Il est de retour en tournée dans toute l’Europe, présentant une toute nouvelle musique oscillant entre l’expérimental, l’ambiant et l’électronique.

Un concert immanquable ce 16 novembre 2023 au Pin Galant ! Le Pin Galant 34 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33700 Mérignac

