GÉNÉRAL : 32 € / GROUPE ET VERMEIL : 30 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 26 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie. François Rollin vient apporter une nouvelle fois sa touche, son humour, son savoir-faire, en excellent mélomane qu’il est, à la nouvelle création de la formation cuivrée, bien connue et reconnue des scènes internationales. Son défi : faire cohabiter la musique classique et les airs populaires, ritournelles entêtantes et tubes incontournables. Le maître de l’absurde suggère quelques fresques décalées dont les musiciens s’emparent avec délices et la musique claque comme jamais. La joie est communicative, les airs tournoient dans les têtes, les orteils frétillent de bonheur, un vent de bonne humeur vous dynamise pour de bon, bref, c’est un véritable « Avis de trompettes » ! Au programme, reprises de quelques pièces marquantes du répertoire des Trompettes de Lyon et création de nouveaux arrangements pour redécouvrir Mozart, Bach, Dvorak ou Ravel, mais aussi Zawinul, Arturo Sandoval ou les Beatles. Un spectacle pour petits et grands qui partageront ici un moment de pur bonheur, entre humour et musique ! « C’est beau à vous couper le souffle ! » FRANCOIS ROLLIN

