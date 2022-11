Compagnie Käfig Mourad Merzouki Zéphyr Le Pin Galant, 12 mai 2023, Mérignac.

Compagnie Käfig Mourad Merzouki Zéphyr 12 et 13 mai 2023 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 38 € / GROUPE ET VERMEIL : 36 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 32 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € / GROUPE SCOLAIRE : 10 €

Corps à corps avec le vent : Mourad Merzouki fait voile vers une nouvelle aventure chorégraphique imaginée à l’occasion du Vendée Globe. handicap moteur mi

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Après Vertikal qui propulsait le hip-hop dans les airs, le chorégraphe continue d’exalter cette danse dans un jeu avec les forces naturelles : de l’apesanteur au souffle du vent, de la verticale à l’horizontale, il opère une rotation à 90 degrés et imagine une nouvelle poétique de l’espace dans laquelle souffle un doux vent de légèreté, le Zéphyr.

Mourad Merzouki embarque ses danseurs, tels des funambules marins, vers un océan imaginaire. Pendant l’heure que dure cette traversée, invités au voyage par la musique d’Armand Amar, on croit voir mille paysages et mille images, belles ou cruelles. L’ingéniosité de la chorégraphie fait naître un groupe de galériens, un peuple conquérant, une forêt d’éoliennes, un océan grondant, une sirène monumentale. Dans cette odyssée entre l’Orient et l’Occident, Mourad Merzouki transcende le mouvement pour donner forme à l’invisible et vie à la matière.

« Artistes ou explorateurs, nous sommes à la recherche d’espaces de liberté avec pour tout bagage nos rêves et notre détermination. » MOURAD MERZOUKI



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:30:00+02:00

2023-05-13T22:30:00+02:00