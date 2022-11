Black Comedy Le Pin Galant, 10 mai 2023, Mérignac.

Black Comedy Mercredi 10 mai 2023, 20h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 41 € / GROUPE ET VERMEIL : 39 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 35 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € / GROUPE SCOLAIRE : 10 €

« Black Comedy », adaptation française d’une comédie britannique à succès, une farce burlesque enfin sur scène ! handicap moteur mi

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Grégory, artiste sculpteur, organise chez lui la visite d’un collectionneur d’art qui pourrait faire avancer sa carrière. Avec l’aide de Carole, sa fiancée, il a dérobé quelques meubles chez son voisin antiquaire pour masquer le dénuement de son appartement. Survient une coupure d’électricité qui va bouleverser la soirée et à laquelle s’ajoutent la venue du beau-père autoritaire, le retour de l’antiquaire maniaque et possessif, une ancienne maîtresse et une voisine acariâtre.

La particularité de cette pièce ? La panne d’électricité qui change la soirée en une vaste partie de

colin-maillard. L’auteur Peter Shaffer met en scène ses personnages comme s’ils ne se voyaient pas, alors qu’ils sont normalement éclairés. Le spectateur, lui, voit tout ce qu’il n’est pas censé voir… Et il a bien de la chance !

Une comédie vraiment déjantée portée par une palette de sept comédiens irrésistibles et drôles dont Guillaume Sentou et Virginie Lemoine.

« Un colin-maillard chaotique, une pièce chorale où personne ne tient plus debout. (…) Une course effrénée contre la montre où rien ne se passe comme prévu ! » FRANCE INFO

« Black Comedy nous confirme une chose : dans le noir, tout est possible. Surtout le pire. » FRANCE INTER



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T20:30:00+02:00

2023-05-10T22:00:00+02:00