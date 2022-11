Malandain Ballet Biarritz La Pastorale Le Pin Galant, 4 mai 2023, Mérignac.

Malandain Ballet Biarritz La Pastorale Jeudi 4 mai 2023, 20h30 Le Pin Galant

Thierry Malandain magnifie Beethoven dans une création qui associe la 6e Symphonie, la Cantate op. 112 et quelques motifs des Ruines d’Athènes. handicap moteur mi

Née d’une invitation de l’Opéra de Bonn, ville natale de Beethoven, à l’occasion du 250e anniversaire de sa naissance, en 2020, La Pastorale est la troisième rencontre entre Thierry Malandain et le compositeur. Chorégraphe du mouvement à la fois classique et résolument novateur, Thierry Malandain est aussi en phase avec les idéaux humanistes portés par le musicien épris de liberté. La Pastorale est, pour le chorégraphe et ses vingt-deux danseurs, l’occasion rêvée de développer son écriture qui exalte la puissance du corps dansant, ses envolées sensuelles, ses étreintes fougueuses. Car si la musique de Beethoven est une œuvre purement abstraite, gageons que la danse terrienne et musicale de Malandain en fasse surgir de nouvelles étincelles.

Une perfection esthétique et musicale qui nourrit le cœur !

« Un hommage à Beethoven tout en beauté, élégance et inventivité. » SUD OUEST

« Un périple magnifique et poignant. » LA TERRASSE



