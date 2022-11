Manu Payet nouveau spectacle Le Pin Galant Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Manu Payet nouveau spectacle Le Pin Galant, 2 mai 2023, Mérignac. Manu Payet nouveau spectacle Mardi 2 mai 2023, 20h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 38 € / GROUPE ET VERMEIL : 36 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 32 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

Manu Payet est de retour avec un nouveau spectacle ! handicap moteur mi Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie. Moins de trois ans après la dernière d’« Emmanuel », son précédent et non moins excellent one-man-show, le comédien s’apprête à remonter sur scène. Il l’admet volontiers, avec son précédent spectacle, il a retrouvé le goût de la scène. Il s’y dévoilait sans pudeur et abordait des souvenirs d’adolescence, la vie de couple, enchaînant les anecdotes sur un passé dans lequel on est nombreux à se reconnaître. On l’attend à nouveau sur ce terrain avec toute la simplicité et la décontraction qui donne l’impression de passer une soirée entre potes…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T20:30:00+02:00

2023-05-02T22:00:00+02:00

