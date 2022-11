Jean-Luc Lemoine Brut Le Pin Galant, 27 avril 2023, Mérignac.

Jean-Luc Lemoine Brut Jeudi 27 avril 2023, 20h30 Le Pin Galant

TARIFS : GRILLE C / GÉNÉRAL : 38 € / GROUPE ET VERMEIL : 36 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 32 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

Il paraît qu’on ne peut plus rien dire… Alors il est essentiel de le faire. Le nouveau spectacle de Jean-Luc Lemoine est sans concession, sans tabou, sans filtre… en un mot, brut. handicap moteur mi

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Humoriste, touche-à-tout, Jean-Luc Lemoine a multiplié les participations aux émissions radio et télé à succès depuis le début des années 2000 : On a tout essayé, On n’est pas couché, Touche pas à mon poste… Il remonte sur les planches pour son sixième spectacle, dans lequel il aborde avec une grande liberté des thèmes d’actualité comme le véganisme ou le terrorisme. « Très différent des précédents, libre et sans concession, zéro tabou ni limite. Il ne pourra pas être diffusé sur France Télévisions ! » assure le trublion.

Avec un sens affuté de la répartie et un humour incisif, Jean-Luc Lemoine offre un one-man-show jubilatoire et fait de la scène un espace de liberté d’expression, pour le meilleur et pour le rire !



