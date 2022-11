Guillaume de Tonquédec Times Square Le Pin Galant, 26 avril 2023, Mérignac.

Guillaume de Tonquédec Times Square Mercredi 26 avril 2023, 20h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 45 € / GROUPE ET VERMEIL : 43 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 39 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € / GROUPE SCOLAIRE : 10 €

Retour à New-York pour Guillaume de Tonquédec ! Après le triomphe de « La Garçonnière », il retrouve le metteur en scène José Paul dans une pièce à la fois drôle et touchante

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dans un vieil immeuble du quartier de Times Square, le comédien Matt Donovan noie ses blessures et son amertume dans le whisky. Dans l’ombre, son frère, discret et effacé, veille sur lui. Un jour, une jeune comédienne frappe à sa porte lui demandant de la coacher pour décrocher le rôle principal dans « Roméo et Juliette ».

« Times Square » nous plonge avec délices dans les secrets de fabrication du métier d’acteur, fussent-ils loufoques et désopilants. Guillaume de Tonquédec n’y est ni le gendre idéal, ni le père modèle, mais un prof d’art dramatique à la dérive, ex-grand comédien passé de mode. Un rôle à contre-emploi où il excelle !

Une drôle et sensible mise en abyme sur le théâtre. Cocasse et tendre. À ne pas manquer !

« Une pièce jubilatoire sur les coulisses du théâtre, pleine d’autodérision et d’humanité. » CHALLENGES

« Du grincheux désespéré au comédien éclairé… Génial Guillaume de Tonquédec. » FRANCE INFO



