Maria Callas Une Vie, une Passion Le Pin Galant Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Maria Callas Une Vie, une Passion Le Pin Galant, 7 avril 2023, Mérignac. Maria Callas Une Vie, une Passion Vendredi 7 avril 2023, 20h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 41 € / GROUPE ET VERMEIL : 39 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 35 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € / GROUPE SCOLAIRE : 10 €

Béatrice Uria Monzon et Alain Duault ont imaginé un spectacle où se répondent le récit du destin exceptionnel d’une artiste de légende et les pages lyriques qui ont jalonné son parc … handicap moteur mi Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie. Le nom de Maria Callas est universellement connu. Parce que Maria Callas a voué sa vie à l’opéra. Parce que, aussi, elle a été, au-delà de son rayonnement artistique, une star qui a défrayé la chronique. Parce que, enfin, elle a été guidée par un destin qui en a fait, au-delà d’une artiste exceptionnelle, une personnalité unique, une légende. Alain Duault raconte cette légende. Sa voix possédait quelque chose de rare, elle était dynamisée par une présence renversante, une puissance tragique. Surtout, elle possédait ce don de s’incarner dans des rôles et des vocalités plurielles. Pour l’évoquer aujourd’hui, il faudrait plusieurs chanteuses – où il en faut une qui, comme Callas, possède ce feu dans la voix pour redonner vie aux personnages qu’elle incarne, avec la même intensité, sachant faire vivre Tosca ou Carmen mais aussi Lady Macbeth ou Norma et qui, comme Callas l’a été en premier, soit une chanteuse moderne. Béatrice Uria Monzon est aujourd’hui cette chanteuse moderne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T20:30:00+02:00

2023-04-07T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Le Pin Galant Adresse 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Ville Mérignac lieuville Le Pin Galant Mérignac Departement Gironde

Le Pin Galant Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Maria Callas Une Vie, une Passion Le Pin Galant 2023-04-07 was last modified: by Maria Callas Une Vie, une Passion Le Pin Galant Le Pin Galant 7 avril 2023 Le Pin Galant Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde