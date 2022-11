Une situation délicate Le Pin Galant, 6 avril 2023, Mérignac.

Une situation délicate Jeudi 6 avril 2023, 20h30 Le Pin Galant

Alan Ayckbourn, auteur anglais le plus joué dans son pays après Shakespeare, anime ce chassé-croisé férocement drôle. handicap moteur mi

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Nicolas, très amoureux de Julie, rêve de l’épouser. Touchée par cet amour fou, elle décide de rompre avec son amant Philippe de 20 ans son aîné et marié à Marianne. Elle doit rencontrer une dernière fois Philippe chez lui et fait croire à Nicolas qu’elle se rend chez ses parents. Il va secrètement la suivre. Malentendus et quiproquos se succèdent ! La catastrophe n’est jamais loin et tous vont se retrouver dans une situation très… délicate !

Un plaisir à ne pas laisser passer !

« On passe un délicieux moment. » FRANCE INFO

« Clotilde Courau est royale […] Gérard Darmon

réjouissant et plein d’autodérision […] Boulevardier à

souhait ! Max Boublil joue excellemment la comédie

pour la première fois […] On admirera le jeu souple

d’Elodie Navarre, bref tout ça caracole, pétarade, pas

une minute de repos pour le spectateur. » LE FIGARO



