La Marche Bleue Maison d’en face Le Pin Galant, 5 avril 2023, Mérignac.

La Marche Bleue Maison d’en face Mercredi 5 avril 2023, 20h30 Le Pin Galant

CATÉGORIE 1 : 37 € / CATÉGORIE 2 : 33 €

Compagnie de danse créée fin 2018 par le danseur et chorégraphe Léo Walk, La Marche Bleue regroupe dix danseurs aux personnalités fortes venus de tous univers : l’électro, le classiq … handicap moteur mi

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Sur scène, dans l’intimité d’une salle à manger avec du mobilier aux courbes oniriques, des femmes et des hommes évoluent en vase clos. Les amitiés et les couples se font et se défont dans la cohabitation. Aux scènes de vie succèdent les scènes de ménage. « Maison d’en face » est une exploration poétique des sentiments amoureux et amicaux, au travers de situations quotidiennes.

« L’envie de saisir l’époque dans laquelle nous évoluons, son essence, ses caractéristiques. Dessiner des moments de vie, porter l’attention du public sur ces détails du quotidien qu’on ne remarque plus, sur la beauté et la violence des situations les plus communes, sur la poésie, et la sensibilité de l’intime. » LÉO WALK

Une compagnie montante qui réunit fougue et talent.

À découvrir d’urgence !



2023-04-05T20:30:00+02:00

2023-04-05T22:00:00+02:00