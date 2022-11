Niels Arestrup François Berléand 88 fois l’Infini Le Pin Galant Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Niels Arestrup François Berléand 88 fois l’Infini Le Pin Galant, 31 mars 2023, Mérignac. Niels Arestrup François Berléand 88 fois l’Infini Vendredi 31 mars 2023, 20h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 45 € / GROUPE ET VERMEIL : 43 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 39 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € / GROUPE SCOLAIRE : 10 €

Un face à face au sommet. handicap moteur mi Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie. Après treize ans passés sans se voir à la suite d’une rivalité amoureuse, Philippe rend visite à Andrew, son demi-frère, pianiste virtuose et mondialement connu. Il apporte avec lui une vieille valise ayant appartenu à leur père. Un père qui fut écrasant pour Philippe et absent pour Andrew. Il ne sera pourtant pas question de réconciliation entre les deux hommes.Les lourds secrets que contient la valise raviveront leur ressentiment, avant de révéler au grand jour les mensonges de toute une vie. Mais à mesure que les masques tomberont, la colère mènera ces deux demi-frères, que tout semble opposer, sur la voie de la reconstruction et du dialogue, tandis que la vérité sur leurs origines, en éclatant, fera se rejoindre la petite et la grande Histoire… Une histoire touchante interprétée par deux monstres sacrés. « Le face à face Berléand-Arestrup reste une curiosité. Et un plaisir. Carnassier. » TÉLÉRAMA

2023-03-31T20:30:00+02:00

2023-03-31T22:00:00+02:00

