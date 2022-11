Turandot Giacomo Puccini Le Pin Galant Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Turandot Giacomo Puccini Le Pin Galant, 30 mars 2023, Mérignac. Turandot Giacomo Puccini Jeudi 30 mars 2023, 20h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 45 € / GROUPE ET VERMEIL : 43 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 39 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € / GROUPE SCOLAIRE : 10 €

« Turandot » est l'œuvre ultime de Puccini, un véritable testament musical qui réunit dans une ultime apothéose toutes les composantes du génie puccinien. Créé en 1926, cet opéra …

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie. Avec « Turandot », Puccini nous transporte dans une Chine ancienne et fantasmée. Au cœur de Pékin se joue le destin d’un triangle amoureux : la cruelle princesse Turandot, le prince tartare Calaf éperdument épris de cette dernière et l’esclave Liù, amoureuse de Calaf. Les accents pathétiques de la passion, l’intensité d’un drame intimiste teinté du charme mystérieux de l’Orient, l’atmosphère envoûtante des contes fantastiques, sont autant d’éléments-clefs de ce monument de l’art lyrique, dont l’écriture fut interrompue par la mort de Puccini. Son ambition était de « faire, contre tous et tout, un opéra de mélodie ». Il y parvint pleinement. Qui n’a jamais entendu le célèbre Nessun Dorma qui fait figure de symbole des airs d’opéra ? Pour cet ouvrage à grand spectacle, nous retrouvons l’orchestre de la compagnie lyrique Opera 2001 ainsi qu’une distribution vocale et instrumentale à la hauteur de ce magnifique ouvrage.

2023-03-30T20:30:00+02:00

2023-03-30T22:00:00+02:00

Le Pin Galant
Adresse 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville
Ville Mérignac
Departement Gironde

