Berlin Berlin 28 et 29 mars 2023 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 45 € / GROUPE ET VERMEIL : 43 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 39 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € / GROUPE SCOLAIRE : 10 €

Après « Thé à la menthe ou t'es citron ? » et « Silence, on tourne », découvrez la nouvelle comédie complètement folle de Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Berlin Est. Emma et Ludwig veulent s’enfuir et passer à l’Ouest. Emma se fait engager comme aide-soignante chez Werner Hofmann pour s’occuper de sa vieille mère sénile. Elle n’est pas là par hasard, cet appartement possède un passage secret qui mène de l’autre côté du Mur. La situation est déjà suffisamment compliquée mais si en plus Werner est un agent de la Stasi, qu’il tombe fou amoureux d’Emma et que l’appartement est un nid d’espions, ça tourne au burlesque.

Un feu d’artifice pétulant et joyeux ; une troupe homogène de huit excellents comédiens. Par chance, à voir sur notre scène !

« On rit de bon cœur ! » LE FIGARO

« Une pièce délirante et résolument joyeuse. » FRANCE INFO



2023-03-28T20:30:00+02:00

2023-03-29T22:10:00+02:00