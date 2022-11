Cali Ne faites jamais confiance à un cowboy Le Pin Galant Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Cali Ne faites jamais confiance à un cowboy Le Pin Galant, 24 mars 2023, Mérignac. Cali Ne faites jamais confiance à un cowboy Vendredi 24 mars 2023, 20h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 41 € / GROUPE ET VERMEIL : 39 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 35 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

Cali seul en scène. handicap moteur mi Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie. Depuis 20 ans, Cali se balade entre chanson et rock.

En 2023, c’est en solo que Cali nous embarque dans une formule débordante d’émotions et de générosité avec des chansons connues ou plus confidentielles, et puis des nouvelles, qui arrivent, offertes pour la première fois. « Ne faites jamais confiance à un cowboy » c’est, selon Cali : « Un road-movie, un road-concert peut-être… Un banc, un réverbère quelque part… Un homme se réveille et balbutie des mots comme s’il venait de renaître… Avant j’étais chanteur… Seul avec ses souvenirs vécus ou fantasmés, il se promène guitare en bandoulière. Un vieux piano traîne peut-être là… Des chansons qu’il vient de composer la nuit dernière sur son banc. Des chansons d’amour, d’amitié, des chansons qui parlent des gens qui manquent… Et puis d’autres… Celles de la vie d’avant… Quand il était Cali ? Amour, humour, poésie, la vie quoi ! » Un spectacle musical qui réjouira ses fans ! « Le chanteur catalan flambe ses envies et s’en remet à la jeunesse indomptée du brillant touche-à-tout Augustin Charnet. » LIBÉRATION

