Compagnie Dyptik Jeudi 23 mars 2023, 20h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 38 € / GROUPE ET VERMEIL : 36 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 32 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € / GROUPE SCOLAIRE : 10 €

La compagnie Dyptik exprime la révolte avec force et authenticité. Dans une danse hip-hop engagée, elle suscite la réflexion autour des mécanismes d'influence et des capacités de ré

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Fondée en 2012 par Souhail Marchiche et Mehdi Meghari, la compagnie Dyptik, installée à Saint-Etienne, poursuit un travail chorégraphique ancré à la fois dans les valeurs du hip-hop et le dialogue créatif avec d’autres esthétiques. Dans l’engrenage est le deuxième volet d’une réflexion sur les révoltes des peuples. Les chorégraphes interrogent cet espace-temps où des hommes et des femmes s’unissent pour contester un existant et construire un idéal. Mettre les doigts dans l’engrenage, voilà le fil rouge de la pièce. Sur scène, la tension est palpable, l’atmosphère urbaine électrique. Ultra-virtuoses, les sept danseurs coupent, tranchent et assènent leur domination d’une simple désarticulation d’épaule. Leur engagement physique et émotionnel développe une danse à la fois intense, puissante et poétique.

Maîtrise du geste, maîtrise de l’espace scénique, maîtrise du temps : la compagnie Dyptik cueille aussi bien par son énergie que par l’intensité de ce qui se joue sur scène. À découvrir.

« Mehdi Meghari met le feu à un scénario sur le pouvoir et l’autorité qui réserve d’étonnantes trouvailles visuelles. » LE MONDE

« Une danse intense et puissante. » DANSE AVEC LA PLUME



