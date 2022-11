Saint-Exupéry Le Mystère de l’Aviateur Le Pin Galant, 16 mars 2023, Mérignac.

Saint-Exupéry Le Mystère de l’Aviateur Jeudi 16 mars 2023, 20h30 Le Pin Galant

Une comédie familiale sur les traces de Saint-Exupéry. Quand les aventures de l'aviateur le plus connu de France bousculent l'histoire de français inconnus.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Quand un rêve d’enfant devient la réalité d’une vie, c’est qu’on s’appelle Saint-Exupéry.

Aviateur, romancier, poète, aventurier, séducteur, filou et porté disparu. Il aura vécu tout ça.

Une vie d’aventures qui va marquer à tout jamais la famille d’un ado rebelle et ignare d’aujourd’hui.

Mais comment et pourquoi ? C’est à nous de le découvrir !

À travers les aventures de Saint-Exupéry, revisitées par Arthur Jugnot, un père et son fils jusqu’alors en conflit, vont découvrir les secrets d’une vie bien plus incroyable et bien plus drôle qu’on ne pourrait l’imaginer.

Une pièce drôle et émouvante, passionnante et rythmée. Un coup de théâtre !

« Un bouleversant miracle théâtral. » LA PROVENCE

« Des airs de bande dessinée. » TÉLÉRAMA

« Un génial biopic à rebondissements. » THÉÂTRAL MAGAZINE

« Un magnifique moment, brillant, joué au diapason bien dans la lignée du magnifique message de Saint-Exupéry lui-même si loin… si proche. » LA PROVENCE



