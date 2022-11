Enrico Macias En concert Le Pin Galant, 12 mars 2023, Mérignac.

Enrico Macias En concert Dimanche 12 mars 2023, 17h00 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 45 € / GROUPE ET VERMEIL : 43 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 39 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

Pionnier de la chanson métissée, Enrico Macias est devenu l’un des artistes les plus marquants de la variété française. handicap moteur mi

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Attaché à ses racines et à son histoire, Enrico Macias prône l’amour, la paix et la solidarité entre les peuples à travers ses chansons.

Cette année, le chanteur de la paix fête ses 80 ans et ses 57 ans de carrière. Invité par Al Orchestra, un collectif de musiciens franco-algériens, il revisite avec eux ses grandes chansons connues et moins connues : J’ai quitté mon pays, j’ai quitté ma maison, Enfants de tous pays, Les Gens du Nord, Les Filles de mon pays, Le Mendiant de l’amour…

« Cet orchestre regroupe toutes mes influences musicales : andalus, chaabi, musiques méditerranéennes et latines. La plupart de ces chansons ont plus de 50 ans et j’espère qu’elles trouveront un nouvel écho dans cette époque tumultueuse. J’espère aussi que “ces rayons de soleil” vous apporteront un peu de chaleur. » ENRICO MACIAS



