Roméo & Juliette Suite 8 et 9 mars 2023 Le Pin Galant

En 2022, Benjamin Millepied revient en France avec une création mondiale inédite créée pour La Seine Musicale. Accompagné du L.A. Dance Project, le chorégraphe revisite le ballet mythi

Les protagonistes sont de jeunes adultes du monde urbain actuel, confrontés à des normes sociales rendant leur union impossible. Sur scène et grâce à un dispositif de projection unique, les amants maudits évoluent dans un Los Angeles contemporain. Certains tableaux sont projetés en direct depuis des lieux inattendus de la salle ou des coulisses et font transiter les danseurs de la scène à l’écran, filmés en direct. Un casting différent chaque soir incluant des variations de combinaisons de genres font de ce « Roméo & Juliette » une célébration de l’amour sous toutes ses formes.

« Stupéfiant, éblouissant et déchirant à la fois… » THE NEW YORKER

« La chorégraphie de Millepied est pleine de vie. » LOS ANGELES TIMES



