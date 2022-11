Humans 2.0 Circa Le Pin Galant, 3 mars 2023, Mérignac.

GÉNÉRAL : 38 € / GROUPE ET VERMEIL : 36 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 32 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

Une performance intense mêlant acrobatie et danse contemporaine. handicap moteur mi

Que signifie « être humain » ? Après Humans et son succès mondial, les virtuoses de la compagnie australienne Circa reviennent pour un deuxième opus encore plus intense. Au plateau : dix humains, fascinants de beauté, de force et de précision. Les scènes se succèdent, les figures et les exploits s’enchaînent, repoussant chaque fois un peu plus les limites du cirque et du corps. Les acrobaties comme fil rouge, accompagnées par un trapèze, une corde ou des cannes, donnent d’autant plus d’ampleur à la performance. À terre comme dans les airs, c’est poétique et à couper le souffle.

Dans un monde traversé par la pandémie, ce spectacle a été écrit par Yaron Lifschitz comme un message d’espoir, une lettre d’amour à l’humanité.

Aussi esthétique qu’athlétique, aussi comique que sérieux… Véritablement sensationnel !

« Est-ce de la danse ? Est-ce du cirque ? Probablement un peu des deux. En tout cas c’est époustouflant ! »

LE FIGARO

« Leur acrobatie est à la fois subtile et brute de décoffrage, très rude, impressionnante de technique et doublée d’un propos puissant. » TÉLÉRAMA



