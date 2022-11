Christophe Alévêque Vieux Con Le Pin Galant Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Christophe Alévêque Vieux Con Le Pin Galant, 1 mars 2023, Mérignac. Christophe Alévêque Vieux Con Mercredi 1 mars 2023, 20h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 38 € / GROUPE ET VERMEIL : 36 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 32 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

L’humoriste est de retour sur scène avec sa nouvelle tournée ironiquement intitulée « Vieux Con ». handicap moteur mi Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie. Christophe Alévêque en a marre et il le dit. Il s’en prend à la bien-pensance des Bisounours en place, aux bières sans alcool, aux journées sans tabac et autres charcuteries maigres. Il fonde le club des « Vieux Cons Modernes », en réponse à la dictature molle d’une pensée tiède, aux inquisiteurs du nouvel ordre moral et raconte le monde à son fils de quatre ans. Il en fait un livre et un spectacle. Humoriste engagé, dégagé, à la marge, clown dérisoire ou missionnaire, Christophe Alévêque défend une liberté d’expression totale et sans entrave, une imagination débridée, sans autocensure ni censure du tout. Avec ses petits poings rageurs et le peu de cerveau disponible qui lui reste, l’humoriste entre en lutte contre la mièvrerie, l’hypocrisie, le lissage de la pensée. Bref contre « l’Empire du bien » qui lui donne des boutons dans le cerveau. Un nouveau spectacle explosif d’une insolente et lucide férocité.

