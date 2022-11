Les aventures de Tom Sawyer Le Musical Le Pin Galant Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Les aventures de Tom Sawyer Le Musical Dimanche 26 février 2023, 16h00 Le Pin Galant

TARIF UNIQUE : 26 € / PRIVILÈGE : 24 € / MOINS DE 15 ANS : 15 €

Une comédie musicale familiale pleine de rebondissements qui vous plongera dans le Mississippi du XIXe siècle !

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie. Qui n’a pas été bercé dans son enfance par « Les aventures de Tom Sawyer » ? Ce roman jeunesse écrit par Mark Twain raconte le quotidien d’un jeune Américain qui rêve de liberté et de gloire. Tom et son acolyte Huckleberry Finn font les 400 coups dans leur petite ville des États-Unis. C’est le récit des folles aventures de ces deux jeunes gamins que déroule la comédie musicale. Sur un ton coloré et entraînant, une joyeuse troupe de chanteurs-danseurs, des décors et costumes somptueux, ce spectacle a été mis en scène par David Rozen qui a déjà adapté des contes pour enfants, parmi lesquels « Hansel et Gretel », ou encore « La petite fille aux allumettes », présentés ces dernières saisons sur notre scène. Les grands pourront renouer avec leurs souvenirs de jeunesse et retrouver leurs deux héros aux côtés de la belle Becky Thatcher ainsi que la tante Polly qui fait de son mieux pour éduquer le célèbre garnement ! Dépaysante et pleine de rebondissements, cette comédie musicale originale est pour toute la famille ! « Le rendez-vous parfait pour réunir toute la famille. » LCI

« Un rythme endiablé. » LE FIGARO

