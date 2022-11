Daniel Auteuil En concert Le Pin Galant, 24 février 2023, Mérignac.

Daniel Auteuil En concert Vendredi 24 février 2023, 20h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 41 € / GROUPE ET VERMEIL : 39 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 35 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

Après cinquante ans de carrière, l’acteur et cinéaste réalise ses rêves de chanteur. Son album « Si vous m’aviez connu » a donné naissance à un spectacle qu’il présente dans … handicap moteur mi

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dans ce spectacle musical inédit, Daniel Auteuil nous invite à découvrir l’œuvre de Paul-Jean Toulet, poète français du début du XXe siècle, mais invoque aussi d’autres illustres auteurs français, tels Apollinaire, Rimbaud et bien d’autres…

Accompagné par un guitariste et un pianiste sur des musiques qu’il a spécialement écrites pour ces textes. Avec les arrangements de Gaëtan Roussel, Daniel Auteuil récite, dit, chante et nous entraîne le temps d’une soirée dans un instant de scène en toute intimité, entre poésies et chansons.

Un spectacle musical bouleversant et très touchant… l’occasion de découvrir Daniel Auteuil sous un

nouveau jour !

« Beaucoup de grâce, d’élégance ! » RFM

« Tendre, intime et introspectif. » LE FIGARO

« Le résultat est éthéré, intimiste, entre Stephan Eicher et Alain Souchon. Conçu comme un hommage aux femmes et à l’amour. » EUROPE 1



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T20:30:00+01:00

2023-02-24T22:00:00+01:00