Tom Villa Les Nommés sont… Le Pin Galant, 23 février 2023, Mérignac.

GÉNÉRAL : 32 € / GROUPE ET VERMEIL : 30 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 26 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

Véritable trublion des ondes et des plateaux télé (France Inter, Canal+, TF1…), auteur, comédien, humoriste incontournable, Tom Villa est un « touche à tout » de talent !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Pour son premier one-man-show, Tom Villa enfile son smoking pour une cérémonie de remise de prix bien personnelle ; de l’écologie aux médias, des réseaux sociaux au racisme, des gilets jaunes aux mariages à thèmes en passant par la chirurgie esthétique et les religions, Tom Villa nous raconte la société avec un humour des plus caustique en ne se moquant que d’une seule personne avant tout : lui-même.

Décortiquant avec élégance l’actualité sur un ton pince-sans-rire, Tom Villa ironise sur le quotidien, les personnalités et événements en tous genres associant un certain cynisme à une légèreté désopilante…

Il enchaîne les sketchs avec une insolence jubilatoire, on rit, on adore, on en redemande.

« Les Nommés sont… », un spectacle inventif, cash mais surtout hilarant !

« Son humour malin et ses punchlines bien senties font mouche. » Télérama

« Le chroniqueur de France Inter, au ton doux et piquant, propose un réjouissant deuxième spectacle. » LE PARISIEN



