Tutu Compagnie Philippe Lafeuille Le Pin Galant, 21 février 2023, Mérignac.

Tutu Compagnie Philippe Lafeuille 21 et 22 février 2023 Le Pin Galant

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Après avoir joué plus de quatre-cents représentations, conquis plus de deux-cent-mille spectateurs et fêté les 30 ans du Pin Galant en janvier 2019, « Tutu » revient sur notre scène ! Un spectacle pétillant, drôle et survitaminé.

Six danseurs en tutu et sur pointes nous entraînent dans un show effréné et plein d’humour. Entre danse classique, contemporaine, acrobatique et de salon, les « hommes-tutu » se déguisent en femmes et revisitent les codes traditionnels de la danse, sans pour autant en perdre l’exigence. En jupette, en perruque ou en pantalon, le tutu se décline sous toutes les formes. La mise en scène de Philippe Lafeuille conjugue à la fois le grotesque et l’humour jusqu’au cliché. Les six danseurs-interprètes endossent, tels des caméléons, plus de quarante personnages aussi attachants et enflammés soient-ils.

Un spectacle haut en couleur qui nous transporte dans un univers fantasque, poétique et théâtral : une ode à la danse !

« Six interprètes masculins qui ne craignent rien font grimper ce TUTU au rang des meilleurs succès de la danse. » Télérama

« Ils possèdent, dans l’art d’épingler,

une justesse irrésistible. » Le Figaro

« C’est un spectacle de danse décalé avec des performances extraordinaires. » France Bleu



2023-02-21T20:30:00+01:00

2023-02-22T22:00:00+01:00