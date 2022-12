Renaud Le Pin Galant Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Renaud 14 et 15 février 2023 Le Pin Galant En 2023, Renaud signe son grand retour sur scène avec « Dans mes cordes », une tournée en toute intimité où il sera accompagné au piano de son ami Alain Lanty et d'un ensemble d'instruments à cordes. Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie. CONCERTS EN BILLETTERIE EXTÉRIEURE : LOCATION BOX OFFICE

En 2023, Renaud signe son grand retour sur scène avec « Dans mes cordes », une tournée en toute intimité où il sera accompagné au piano de son ami Alain Lanty et d’un ensemble d’instruments à cordes.

« Dans mes cordes » fera escale dans 3 salles iconiques de Paris, La Scala, Le Casino de Paris et l’Olympia et sera en tournée dans toute la France dès le mois de janvier 2023.

