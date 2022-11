Michel Fugain fait bandapart Le Pin Galant, 3 février 2023, Mérignac.

Michel Fugain fait bandapart Vendredi 3 février 2023, 20h30 Le Pin Galant

Michel Fugain a choisi de remonter sur scène pour fêter ses 80 ans.

« Attention Mesdames et Messieurs dans un instant ça va commencer, installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment ! » Retour sur l’esprit « Big Bazar » avec celui qui a incarné l’esprit hippie des années 70 et des chansons devenues des hymnes humanistes et libertaires : Fais comme l’oiseau, Une belle histoire, Nous sommes… Restés dans la mémoire collective, les tubes s’enchaînent… Un concert qui ravira ses fans de toujours !

« On sort de cette période avec une grosse envie de se retrouver, de se refaire du bien à l’âme et même mieux qu’avant ! Pour ce nouveau spectacle, aller à l’essentiel, pour moi et pour nous tous, c’était de faire simple, sans falbala, pour que les émotions restent intactes. On a pris des incontournables, des éternelles et des inédites. On a tout mélangé, on a rajouté, réajusté et mis sur pied ce moment de musique, de mots et de chansons qu’on va passer ensemble.

Quant à ma bande, je vous jure que c’est une bande pas comme les autres, vraiment à part. Donc très logiquement on s’est dit : Bandapart !… Et hop ! » MICHEL FUGAIN



