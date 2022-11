Compagnie Blanca Li Casse-Noisette Le Pin Galant, 2 février 2023, Mérignac.

Compagnie Blanca Li Casse-Noisette Jeudi 2 février 2023, 20h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 41 € / GROUPE ET VERMEIL : 39 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 35 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € / GROUPE SCOLAIRE : 10 €

Le célèbre ballet « Casse-Noisette » est revisité à la sauce hip-hop par la chorégraphe Blanca Li. handicap moteur mi

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Exit tutus et pirouettes, place à la capuche et au « head spin » ! Blanca Li offre une version hip-hop et moderne de « Casse-Noisette », conte merveilleux dont la musique est inoubliable.

Blanca Li est chorégraphe et artiste touche-à-tout, directrice des Teatros del Canal à Madrid. C’est une habituée du Pin Galant. En s’attaquant à ce best-seller du répertoire classique, la chorégraphe choisit la carte du divertissement au pays des jouets. Avec sa poésie teintée d’humour, Blanca Li réussit à insuffler une nouvelle dynamique au conte de Noël. Son personnage de Casse-Noisette version popping séduit, tout comme sa réécriture des différentes danses de caractère. Le tout en fait un « Casse-Noisette » joyeusement cartoon !

Avec l’énergie du mouvement et de la danse, elle dompte le chef-d’œuvre musical de Tchaïkovski dans une réorchestration étonnante et urbaine et le fait vibrer sur les pas de huit bouillonnants danseurs.

Un spectacle monté sur ressorts !

« Blanca Li signe là une version de Casse-Noisette emballante et virtuose, qui offre un écrin magnifique pour la danse hip hop. » FRANCE INFO



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T20:30:00+01:00

2023-02-02T21:45:00+01:00