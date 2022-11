Fallait pas le dire Le Pin Galant, 31 janvier 2023, Mérignac.

Fallait pas le dire Mardi 31 janvier 2023, 20h30 Le Pin Galant

Le couple Pierre Arditi et Évelyne Bouix est de retour dans une pièce écrite sur mesure par Salomé Lelouch. Tous les sujets sont bons pour un débat ou une dispute. handicap moteur mi

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

Qui peut dire quoi ? Quand ? À qui ? Et dans quelles circonstances ? Alors qu’il est des domaines où la parole se libère, il y a des choses qu’on ne peut plus dire. Surtout à quelqu’un de mauvaise foi. Des petits mots du quotidien aux questions existentielles en passant par les secrets de famille, Elle et Lui se disent et se contredisent. Parce qu’aujourd’hui tout est sujet à discussion, ils vont s’en donner à cœur joie. Trottinette, chirurgie esthétique, Me Too… Le débat est lancé, mais on ne sait pas où il va retomber, ni dans quel état.

Une comédie efficace où les dialogues fusent, une scénographie qui se transforme à l’image de la pensée, toujours comme si nous regardions par le trou de la serrure… le tout pour notre plus grand plaisir !

« Les deux comédiens sont jubilatoires. » LE FIGARO



