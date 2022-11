Alonzo King Lines Ballet Le Pin Galant, 28 janvier 2023, Mérignac.

Alonzo King Lines Ballet Samedi 28 janvier 2023, 20h30 Le Pin Galant

Au cours des deux premières années de la pandémie, Alonzo King et les artistes de LINES Ballet ont travaillé dans des bulles confinées dans leurs studios.Deep River est le résultat de

Outre les compositions de Jason Moran et la voix remarquable de Lisa Fischer, l’utilisation de la musique spirituelle des traditions africaine et juive a été choisie pour aborder le pouvoir de l’inspiration dans la difficulté, ainsi que l’espoir et la détermination face à des situations apparemment impossibles. Deep River est un appel à rester fondamentalement positif, quelles que soient les circonstances. À faire fleurir le lotus dans la boue. Et à se regarder les uns les autres comme une famille d’âmes. La pièce pointe le déséquilibre de l’intellect sans le cœur, et la nécessité de ressentir pour les autres ce que nous ressentons pour nous-mêmes. C’est une lettre d’amour à un monde qui se tord de douleur. La majorité de la compagnie est essentiellement sur scène, reliée par des solos et des pas de deux.

« Alonzo King appartient à une veine unique : un classique spiralé, tourbillonnant et déhanché – sur pointes pour les filles – qui vrille le corps jusqu’au bout des doigts. » Le Monde



