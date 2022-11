Raphaël Bande Magnétique Le Pin Galant Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Raphaël Bande Magnétique Le Pin Galant, 25 janvier 2023, Mérignac. Raphaël Bande Magnétique Mercredi 25 janvier 2023, 20h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 38 € / GROUPE ET VERMEIL : 36 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 32 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

Chanteur et écrivain, Raphaël rembobine sur scène son répertoire avec « Bande Magnétique ».

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie. « Bande Magnétique » est un concert théâtralisé dans lequel l’artiste réinterprète de manière originale certains de ses titres Caravane, Sur la route et quelques autres. Ce pourrait être le thème d’une nouvelle, comme l’une de celles qu’écrit Raphaël – deux recueils, « Retourner à la mer » (2017) et « Une éclipse » (2021), sous son nom complet Raphaël Haroche – quand il ne compose pas. Sur scène, un chanteur se retrouve en studio d’enregistrement, l’occasion de parcourir et remixer vingt ans de répertoire. Mais l’ingénieur du son n’est pas celui qu’il attend. Interrompu, questionné, critiqué, l’artiste vit-il un rêve ? Un cauchemar loufoque ? Ou l’heure d’un bilan plus existentiel ? « J’en avais marre des concerts classiques. J’ai l’impression que mes disques ont toujours été libres, alors que mes concerts étaient beaucoup plus convenus » explique Raphaël. Un spectacle musical réconfortant, un concert à part, entre théâtre et musique live. De quoi ravir ses fans !

