Les Maîtres de l’Illusion Le Pin Galant Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Les Maîtres de l’Illusion Le Pin Galant, 14 janvier 2023, Mérignac. Les Maîtres de l’Illusion Samedi 14 janvier 2023, 20h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 38 € / GROUPE ET VERMEIL : 36 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 32 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

« Les Maîtres de l’Illusion », c’est avant tout la rencontre des générations, le classicisme et la magie revisitée, à la pointe des nouvelles technologies. handicap moteur mi Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie. Sur la même scène, six magiciens prestigieux et mondialement reconnus sont au programme de cette nouvelle édition pour un voyage hors du temps… Nous découvrirons l’artiste japonaise Hannah. Poétique et talentueuse, tout à la fois magicienne, jongleuse, danseuse. Puis le Français, Aegon, spécialiste des lasers. Marie-Hélène Protat, arrière-arrière-petite-fille de l’illustre Robert Houdin, nous présentera trois tours inédits de son aïeul. Charme, élégance, virtuosité sont les ingrédients de ce numéro totalement unique en son genre. Le Hollandais Alfredo Lorenzo, 20 ans, enchaîne les grandes illusions à la vitesse de l’éclair. Tout comme Nestor Hato, exceptionnel manipulateur de cartes. Sans oublier, Alex Lekouid. Sa mission : convertir le public au rire et à la dérision ! Alex sera le guide de la soirée. Il assurera la présentation du spectacle dans un one-man-show endiablé. Une soirée au-delà de l’émerveillement et de l’impossible !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T20:30:00+01:00

2023-01-14T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Le Pin Galant Adresse 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Ville Mérignac lieuville Le Pin Galant Mérignac Departement Gironde

Le Pin Galant Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Les Maîtres de l’Illusion Le Pin Galant 2023-01-14 was last modified: by Les Maîtres de l’Illusion Le Pin Galant Le Pin Galant 14 janvier 2023 Le Pin Galant Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde