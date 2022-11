Les Chansonniers Théâtre des Deux Ânes Le Pin Galant Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Les Chansonniers Théâtre des Deux Ânes Le Pin Galant, 10 janvier 2023, Mérignac. Les Chansonniers Théâtre des Deux Ânes Mardi 10 janvier 2023, 20h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 45 € / GROUPE ET VERMEIL : 43 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 39 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

Telles les chaînes d'information en continu, Les Chansonniers du Théâtre des Deux Ânes nous décrivent l'actualité en temps réel.

Le Pin Galant
34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33700 Mérignac

05 56 97 82 82
https://www.lepingalant.com

Observateurs passionnés de notre vie politique, Jacques Mailhot et ses joyeux complices savent mieux que personne trouver le point précis où il faut mettre le mot juste pour déclencher les rires de leurs concitoyens. Forts d'un paysage politique renouvelé à la faveur des élections présidentielles et législatives,

Les Chansonniers des Deux Ânes nous dressent durant près de deux heures un tableau cocasse de notre classe politique. Comme Les Trois Mousquetaires, ils sont quatre. Et lorsqu’ils portent l’estocade, c’est toujours à fleuret moucheté. À savourer sans modération !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-10T20:30:00+01:00

2023-01-10T22:00:00+01:00

