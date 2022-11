Thierry Lhermitte Fleurs de soleil Le Pin Galant, 8 janvier 2023, Mérignac.

Seul en scène, Thierry Lhermitte donne vie à tous les personnages de cette incroyable histoire, adaptée de celle vécue par Simon Wiesenthal, le célèbre chasseur de nazis. handicap moteur mi

Simon Wiesenthal a cherché toute sa vie à comprendre ce qui lui est arrivé, en ce matin ensoleillé, au cours de l’été 1942. Seul, dans la pénombre d’une chambre, il entend ce jour-là la dernière confession de Karl. Pendant la guerre, celui-ci a assassiné des innocents et il lui demande grâce. Peut-on pardonner l’impardonnable ?

Peut-on accorder soi-même une rédemption au nom d’autres victimes ?

Le spectacle alterne le récit de Simon Wiesenthal, le dialogue avec ceux qui ont croisé sa route pendant et après la guerre et des lettres de personnalités (Simone Veil, le philosophe Olivier Abel, les écrivains Jean Améry, Roger Ikor, etc.), tentant d’apporter une réponse à son dilemme.

Adaptée de l’ouvrage « The Sunflower » vendu à plus de dix millions d’exemplaires dans trente pays, cette pièce est incontournable par sa valeur historique et humaine et pousse chacun d’entre nous à s’interroger sur sa propre définition du pardon.

« L’événement théâtral à voir. » FRANCE 2

« Un récit haletant. » FRANCE INTER



