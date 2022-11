Lawrence d’Arabie Le Pin Galant, 6 janvier 2023, Mérignac.

Lawrence d’Arabie Vendredi 6 janvier 2023, 20h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 38 € / GROUPE ET VERMEIL : 36 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 32 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € / GROUPE SCOLAIRE : 10 €

« Lawrence d’Arabie » nous emmène dans un périple à travers la péninsule arabique. On retrouve avec plaisir l’inventivité d’Eric Bouvron dans ce qui est à la fois récit d’hi … handicap moteur mi

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Guerre de 14-18. Dans le désert d’Arabie, allié de l’Allemagne, se joue l’avenir de tout le Moyen-Orient. Thomas Edward Lawrence, passionné par la culture arabe dont il maîtrise la langue et les dialectes locaux, gagne la confiance des Arabes qui le considèrent désormais comme l’un des leurs. Le succès de l’opération de sabotage du chemin de fer du Hejaz, menée par les tribus et commandée par Lawrence, rassure les dirigeants arabes sur l’engagement britannique à défendre la cause que l’Occident lui-même leur a suggérée : celle de la création d’une nation arabe unie et indépendante. Mais ce que Lawrence ignore, c’est que les gouvernements français et anglais ont déjà secrètement signé l’accord Sykes-Picot, qui prévoit, une fois la guerre gagnée, le découpage de la région à leur seul profit…

Sur scène deux musiciens, une chanteuse et une troupe de neuf comédiens, irréprochables, nous transportent loin et ailleurs. Magnifique !

« Un voyage historique, onirique et puissant. » LA PROVENCE

« Une épopée théâtrale et inventive. Eric Bouvron excelle à éveiller l’imaginaire du public. Un spectacle instructif et divertissant. » FRANCE CULTURE

« Un spectacle enlevé, brillant, prenant. » L’OBS



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-06T20:30:00+01:00

2023-01-06T22:20:00+01:00