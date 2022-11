Victoria Abril Lionnel Astier Drôle de Genre Le Pin Galant Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Victoria Abril Lionnel Astier Drôle de Genre Le Pin Galant, 16 décembre 2022, Mérignac. Victoria Abril Lionnel Astier Drôle de Genre Vendredi 16 décembre, 20h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 45 € / GROUPE ET VERMEIL : 43 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 39 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € / GROUPE SCOLAIRE : 10 €

Ses rôles chez Almodovar ont fait d’elle une icône du cinéma… Victoria Abril revient au théâtre pour un rôle sur mesure ! handicap moteur mi Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie. François et Carla forment depuis maintenant trente ans un couple dont la solidité n’est plus à éprouver. François, incarné par Lionnel Astier, est un homme politique toujours en mouvement… a fortiori lorsqu’il se trouve en pleine campagne électorale et qu’il est favorablement placé dans les sondages pour remporter la Mairie de Paris ! Son élégante et pétillante épouse, Carla, interprétée par Victoria Abril, lui est particulièrement dévouée. Mais le jour où Carla reçoit une lettre lui annonçant une nouvelle pour le moins surprenante, le ciment qui maintenait jusque-là solidement leur relation de couple menace sérieusement de se fissurer. Emmenée par une troupe d’acteurs à l’énergie communicative et une mise en scène au cordeau, « Drôle de Genre » est une truculente comédie qui battra en brèche vos idées reçues ! « Une comédie furieusement ancrée dans son époque et qui aborde avec malice le thème du genre, on rit beaucoup… ! » VSD

« Une tragédie sur scène, une comédie dans la salle. » THÉÂTRAL MAGAZINE

