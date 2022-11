MozART Group Globetrotters Le Pin Galant, 14 décembre 2022, Mérignac.

MozART Group Globetrotters Mercredi 14 décembre, 20h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 38 € / GROUPE ET VERMEIL : 36 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 32 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

L’humour pour désacraliser la musique classique ! handicap moteur mi

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Après avoir conquis le cœur de plus de 5 millions de spectateurs dans le monde, les quatre gentlemen du MozART Group reviennent sur la scène du Pin Galant avec « Globetrotters », un tout nouveau spectacle.

Comédiens, musiciens, instrumentistes ou humoristes, ce quatuor polonais, drôlement virtuose, nous offre un savoureux mélange de maestria, de gags irrésistibles et d’émotions pour faire de la musique un vecteur de joie et de rire…

Un spectacle saisissant de virtuosité, une explosion de notes et de folie drôlatique pour ravir toute la famille !

« Malgré la solennité sobre de grandes salles de concert, malgré l’ennui de la vie des musiciens classiques, malgré le fanatisme de certains amateurs de musique classique, malgré les fans de rock, de rap ou de la pop que la musique classique effraie, nous traitons notre musique avec un humour ironique et nous sommes sûrs qu’elle n’aura rien contre ! Nous avons choisi la musique et non les mots, comme source de joie, de divertissement et d’amusement. » MozART Group

« C’est une avalanche de gags, une explosion de notes et de rires, irrésistible et contagieuse. » TÉLÉRAMA

« Toute une symphonie siphonnée où ces instrumentistes se mettent en quatre pour que, souvent, nous soyons pliés en deux. » LE CANARD ENCHAÎNÉ



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T20:30:00+01:00

2022-12-14T22:00:00+01:00