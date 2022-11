Camille & Julie Berthollet Le Pin Galant, 13 décembre 2022, Mérignac.

Après avoir été révélées au grand public par l'émission « Prodiges » sur France 2 en 2014, Camille et Julie Berthollet ont tracé leur voie unique entre le classique et les autres

Violoniste et violoncelliste de 24 et 22 ans, les deux sœurs virtuoses de la musique classique rêvaient depuis longtemps d’enregistrer un album consacré aux bandes originales des séries télé d’hier et d’aujourd’hui. De « Game of Thrones » à « La Casa de Papel » en passant par « Mission Impossible »,

« La Panthère Rose » ou encore « Downton Abbey »,

le duo virtuose nous offre en version quartet des mélodies inoubliables de John Barry, Lalo Shifrin, Hans Zimmer, Max Richter ou Georges Delerue.

Aussi complémentaires et différentes que le soleil et la lune, Julie et Camille nous dévoilent en concert les dessous de ce sixième opus dans l’air du temps, insufflant une nouvelle énergie à leur univers artistique. Un savoureux moment d’émotion qui ravira les mélomanes !

« Un coup de frais au répertoire classique. » FRANCE INFO

« Les sœurs Berthollet au firmament ! » L’ILLUSTRE MAGAZINE



