Les Mystérieuses Cités d’Or Le Pin Galant, 10 décembre 2022, Mérignac.

TARIF UNIQUE : 26 € / PRIVILÈGE : 24 € / MOINS DE 15 ANS : 15 €

Enfants du soleil, embarquez pour un voyage extraordinaire et initiatique, à la découverte de civilisations oubliées ! handicap moteur mi

Estéban, Zia et Tao n’attendent plus que nous pour partager la plus fabuleuse des aventures à la recherche des Mystérieuses Cités d’Or.

Après deux ans de préparation, plusieurs confinements et des semaines de répétitions, le grand condor s’est enfin posé sur scène. Igor de Chaillé et Ely Grimaldi revisitent avec quelques libertés le dessin animé des années 1980 si cher à nos cœurs. Tous les personnages principaux sont présents : Mendoza, les enfants Esteban, Zia et Tao, le duo comique Sancho et Pedro, mais aussi les Olmèques, astucieusement intégrés. Et bien sûr, le cacatoès Pichu, qui accompagne les héros sur scène.

Une aventure musicale portée par onze artistes chanteurs, danseurs au service d’un spectacle rythmé, des chorégraphies, des combats et des chansons cultes pour une odyssée fantastique.

