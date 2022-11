Un couple magique Le Pin Galant, 7 décembre 2022, Mérignac.

Un couple magique 7 et 8 décembre Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 45 € / GROUPE ET VERMEIL : 43 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 39 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € / GROUPE SCOLAIRE : 10 €

À l’affiche d’« Un couple magique », la dernière création de Laurent Ruquier, le trio complice des « Grosses Têtes » sur RTL, réuni pour la première fois au théâtre, a dû ap … handicap moteur mi

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

« Un couple magique » c’est l’histoire d’un magicien raté, amoureux de son assistante… C’est une pièce de boulevard où les tours de magie, apparitions, disparitions, remplacent les portes qui claquent ! Le magicien c’est Stéphane Plaza. L’agent immobilier le plus télégénique de France n’en est pas à son coup d’essai en matière de comédie. Il incarne

Pierre-François Kadabra, un magicien maladroit, poète et lunaire, très amoureux de Claudine, sa compagne et partenaire, un peu trop présente dans le duo si on en croit leur agent artistique qui aimerait remplacer Claudine par son petit ami.

Pierre-François va devoir redoubler d’habileté et de tours de passe-passe pour sauver la place de celle qu’il aime.

Place à la magie du rire !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T20:30:00+01:00

2022-12-08T22:00:00+01:00