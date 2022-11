Viva Offenbach Le Pin Galant, 2 décembre 2022, Mérignac.

Viva Offenbach Vendredi 2 décembre, 20h30 Le Pin Galant

GÉNÉRAL : 41 € / GROUPE ET VERMEIL : 39 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 35 € / DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € / GROUPE SCOLAIRE : 10 €

Sept chanteurs, six danseurs et sept musiciens sur scène vous proposent de redécouvrir, à travers « Viva Offenbach », un medley de plus de 70 titres inoubliables sélectionnés parmi to … handicap moteur mi

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

« La Belle Hélène », « Les Contes d’Hoffmann »,

« La Vie Parisienne », « La Périchole », « Barbe Bleue », « Les Brigands », « La Grande Dûchesse de Gérolstein », « Orphée aux Enfers »…

À travers un florilège des créations du Roi de l’opérette et de l’opéra-comique, vous retrouverez airs célèbres ou oubliés, duos et ensembles, interprétés par quelques-unes des plus grandes voix d’opéra du moment.

Paillettes, costumes somptueux ou affriolants, French-Cancan débridés, seront également au programme de ce splendide concert qui vous transportera dans un tourbillon musical haletant, celui du maître du Second Empire !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T20:30:00+01:00

2022-12-02T22:00:00+01:00